موجز الحوادث.. النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات

نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم السبت، عدد كبير من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

النائب العام يحيل رئيس قطار طنطا المحبوس للجنايات لثبوت ارتكابه الجريمة

تحصيل 5 مليارات جنيه تهرب ضريبى وربع مليون جنيه من سارقى الكهرباء

بلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف بتهمة النصب على رجل الأعمال الاماراتى خلف الحبتور

موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى المرج بسبب زواجها من شخص آخر

فيديو.. تعرف على حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى

حيثيات الدستورية: الخصومة القضائية لا تعتبر مقصودة لذاتها

رفض عدم دستورية حد التسجيل للمنتج الصناعى والمستورد بحد أقصى 150 ألف جنيه

فيديو..سيولة مرورية فى محور 26 يوليو من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"بفض اعتصام النهضة" لـ6 نوفمبر المقبل