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خلال 4 أشهر..

موجز أخبار الاقتصاد.. المالية: 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات

السبت، 02 نوفمبر 2019 07:26 م
موجز أخبار الاقتصاد.. المالية: 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات أسعار الذهب والعملات - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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رصد اليوم السابع عددا من الأخبار الاقتصادية التى شهدتها الساحة المحلية على مدار اليوم وكان من أهمها ، تخصيص وزارة المالية 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات خلال 4 أشهر، و12 شركة بالبورصة المصرية توزع 2.7 مليار جنيه على المساهمين خلال أكتوبر، وأسعار الذهب والعملات والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن فى القاهرة الكبرى اليوم .

المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة بالمحافظات خلال 4 أشهر

أكد وزير المالية حرص الوزارة على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، بما يُمَّكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفى والاجتماعى الذى ينعكس على أسرهم، موضحًا أنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة فى 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى

12 شركة بالبورصة المصرية توزع 2.7 مليار جنيه على المساهمين خلال أكتوبر

بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، ليرتفع بذلك إجمالى قيمة توزيعات الشركات منذ بداية العام إلى 18.6 مليار جنيه.

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