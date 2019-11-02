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محافظ القاهرة: تجهيز 190 مركزا لتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة

السبت، 02 نوفمبر 2019 02:26 م
محافظ القاهرة: تجهيز 190 مركزا لتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة محافظ القاهرة خلال اطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية
كتب سيد الخلفاوى

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أطلق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم ، فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط وعلاجها بالمستشفيات بمحافظة القاهرة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإطلاق المبادرة والتى سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل ،جاء ذلك خلال تفقد المحافظ المركز الطبي ( الحكمة) بحي مصر الجديدة
 
وأكد محافظ القاهرة ، تضافر جميع الجهود لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التى قد تواجه تنفيذها، مع تكثيف وإعداد حملات توعية بجميع وسائل الإعلام، للإعلان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المبادرة 
 
 وأشار المحافظ علي انه تم تجهيز 190 مركزا في ربوع القاهرة مجهزة بأجهزة الكشف والأشعة المتطورة و فريق كامل من الأطباء والتمريض لاستقبال جميع السيدات داخل محافظة القاهرة 
 
وأكد المحافظ إلى انه تم الانتهاء من تجهيز أماكن الفحص داخل الوحدات والمستشفيات واستلام جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، كما تم التأكيد على أهمية التسجيل الإلكترونى للبيانات بدقة شديدة.
 
من جانبه نوه الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، إن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام، ، علاوة على الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب. وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة كما أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.
رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.
 
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صحة المرأة

الصحة

القاهرة

مبادرة صحة المرأة

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