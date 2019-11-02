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انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة دعم صحة المرأة بالقاهرة بحضور المحافظ

السبت، 02 نوفمبر 2019 12:41 م
انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة دعم صحة المرأة بالقاهرة بحضور المحافظ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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انطلقت اليوم السبت المرحلة الثانية لمبادرة "دعم صحة المرأة المصرية"، بمحافظة القاهرة، بمراكز الصحة والرعاية الطبية، بأحياء العاصمة. 
 
وشارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى تدشين انطلاق مبادرة " دعم صحة المرأة المصرية " بالمركز الطبى بالمحكمة، خلف مجمع محاكم مصر الجديدة، بحضور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومدير مديرية الصحة بالقاهرة، وعدد من رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة. 
 
وتشمل الخدمات المقدمة فى المبادرة " التوعية الصحية من سن 18 سنه - الكشف المبكر عن أورام الثدى _ قياس السكر والضغط - قياس كتلة الجسم". 
 
كما تشمل محافظات المرحلة الثانية "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.
 
وكانت وزارة الصحة، أعلنت، تقديم الخدمات الطبية التى تشمل التوعية والكشف لـ2 مليون و46 ألف و414 سيدة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، التى انطلقت فى الأول من يوليو الماضى. 

صحة المرأة

الصحة

القاهرة

مبادرة صحة المرأة

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