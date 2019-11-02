فوز مرشحى الأوقاف المصرية بالمركزين الثانى والثالث فى مسابقة المغرب للقرآن

كتب - إسماعيل رفعت

فاز مرشحا وزارة الأوقاف المصرية بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره ، والتي عقدت بمسجد الحسن الثاني _ الدار البيضاء بدولة المغرب الشقيق يومي 29 ، 30 أكتوبر 2019م ، حيث فاز المتسابق حمادة محمد السيد خطاب بالمركز الثاني في فرع حفظ القران الكريم وتفسيره ، كما فاز المتسابق عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد بالمركز الثالث في فرع التجويد ( الصوت الحسن) .

جدير بالذكر أن الشيخ عبد الباسط عمارة مدير عام المساجد الأهلية بالوزارة قد شارك في هذه المسابقة ممثلا لوزارة الأوقاف ضمن أعضاء هيئة التحكيم بالمسابقة.