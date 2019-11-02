فوز مرشحى الأوقاف المصرية بالمركزين الثانى والثالث فى مسابقة المغرب للقرآن

فاز مرشحا وزارة الأوقاف
المصرية بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتفسيره ، والتي عقدت بمسجد الحسن الثاني _ الدار البيضاء بدولة المغرب الشقيق يومي 29 ، 30 أكتوبر 2019م ، حيث فاز المتسابق حمادة محمد السيد خطاب بالمركز الثاني في فرع حفظ القران الكريم وتفسيره ، كما فاز المتسابق عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد بالمركز الثالث في فرع التجويد ( الصوت الحسن) .
جدير بالذكر أن الشيخ عبد الباسط عمارة مدير عام المساجد الأهلية بالوزارة قد شارك في هذه المسابقة ممثلا لوزارة الأوقاف ضمن أعضاء هيئة التحكيم بالمسابقة.
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