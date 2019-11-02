"الأوقاف" تشكل لجنة من 5 وزارات لاعداد الخطة الدعوية وخطب الجمع

كتب - إسماعيل رفعت

أنهت لجنة مشكلة من 5 جهات تضم وزارات الأوقاف والتربية والتعليم، والثقافة والتعليم العالى والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية اجتماعها الأول لوضع الخطة الدعوية وموضوعات خطب الجمعة منذ قليل اجتماعها الأول.

وحضر قيادات الصف الأول والثانى الاجتماع للاتفاق على الخطة الموحدة والتى ستنعكس على أعمال نفس الجهات تزامنا مع تدريب الأوقاف لمعلمى التربية الدينية.

وشهد الاجتماع اقتراحات ضمن توحيد الاستراتيجية فى بث الفكر عبر الجهات المشاركة وبنك المعرفة ووسائل الاتصال التابعة لنفس الجهات لزرع الانتماء والحفاظ على المكون الثقافى الوسطى.

ويعقد المعهد العالى للدراسات الإسلامية لقاء بعد قليل لإعلان مشاركته حملة هذا هو الإسلام، التى أطلقتها وزارة ال

الأوقاف، والتى يحضرها وزير الأوقاف.