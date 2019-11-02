غدا.. جامعة المنصورة تستضيف ملتقى الدلتا العلمى الأول

الدقهلية شريف الديب

ينظم قسم الهندسة المعمارية، ووحدة الايسولاب، كلية الهندسة، جامعة المنصورة، المؤتمر العلمى الأول لإقليم الدلتا، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة "الملتقى العلمى الأول للتقنيات المعمارية والعمرانية لإقليم دلتا مصر"1st Delta Technical-Urban Symposium in Egypt, 3-4 November".

والمقرر انعقاده غدا خلال الفتره من 3-4 نوفمبر 2019 من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا بقاعة المؤتمرات بإدارة جامعة المنصورة الرئيسية بإدارة الجامعة.

الملتقى العلمى يحضره نخبة من 14 باحث ألمانى بحضور 400 زائر من طلاب وباحثين من كل الجامعات الإقليمية بالدلتا، يعرض المحاضرات عامة نخبة من الأساتذة والباحثين من الجامعات الأجنبية بجامعة المنصورة، بالإضافة لعمل ورش عمل منفصلة للباحثين الأجانب بعدد 7 باحثين لكل يوم مع الباحثين والطلاب المصريين لتبادل الخبرات وتطوير نظم التعليم.

والملتقى العلمى يمثله من جامعة برلين التقنية ( TU-Berlin) الدكتور كلاوس شتيفن(Professor Claus Steffan) المتخصص فى تكنولوجيا البناء وكفاءة الطاقة وتطبيقات التخطيط المستدام، بحضورالبروفيسوره Gesa Ziemer (جيزا تسيمير) الأستاذة ورئيس وحدة علوم المدن الذكية بجامعة هافن سيتى بهامبورج والمشاركة مع معمل تطوير المدن الذكية بجامعه MIT أكبر وأعرق جامعات التكنولوجيا الأمريكية.

فعاليات الملتقى يوم 3 نوفمبر بإشراف جامعة برلين التقنية، تناقش موضوعات التنمية العمرانية وكفاءة الطاقة والمياه فى عمران دلتا مصر، وخاصة العمران فى الريف ومراكز الدلتا باستخدام حلول عمرانية متكاملة مع استخدام التقنيات الحديثة للربط بين العمران والزراعة لتدوير استخدام المياه والمخلفات والطاقة كنظام مغلق ومكتفى ذاتيا.

ويناقش تقنيات زراعة الأسطح ودمج تقنيات للزراعة بالصوب الزراعية الإنتاج الزراعى 10 مرات عن الزراعة التقليدية، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتقليل المخلفات الزراعية، واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة وذلك لزيادة القيمة الاقتصادية للأراضى الزراعية وتقليل التعدى عليها بالعمران العشوائى.

يتبع المحاضرات العامه 5 ورش عمل عن موضوعات استخدام تقنيات الصوب الزراعية فى العمران ورشة عمل عن العمران العشوائى والمشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من الأمم المتحدة، ورشة عمل عن كفاءة الطاقة فى المبانى باستخدام تقنيات المحاكاة بالكمبيوتر، ورشة عمل عن استخدام المواد الطبيعية والمحلية فى البناء لتقليل الملوثات وزيادة كفاءة الطاقة فى المباني، ورشة عمل عن استخدام الفنون والرسم على العمران لأهداف التوعية الاجتماعية لمشاكل التغير المناخى والمشاركة الشعبية.

ويوم 4 نوفمبر بإشراف جامعة هامبورج (Hafen City University) ويناقش استخدام التقنيات الحديثة لتطوير البيئة العمرانية لإقليم دلتا مصر باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة و Smart Cities وذلك لمواجهة العمران العشوائى، وتوزيع استخدام الاراضى وتوزيع الخدمات، وإدارة المخلفات الصلبة، وكفاءة الربط والمواصلات بين محافظات الدلتا والمدن الجديدة لتخفيف التكدس السكانى بالدلتا، والتنمية العمرانية لريف ومراكز الدلتا باستخدام حلول عمرانية متكاملة.

يتبع المحاضرات العامة 6 ورش عمل، واحدة عن استخدام تقنيات المحاكاة البصرية لتحليل العمران وتطويره، ورشة عن استخدام التقنيات المعلوماتية والمحاكاة لتحليل استخدامات الأراضى ودراسة البدائل العمرانية من المواطنين، ورشة عن تحليل العمران العشوائى ومشاكله والحلول العالمية الناجحة، ورشة عن تحليل الخرائط العمرانية بالمحاكاة لعرض حلول وبدائل عمرانية، ورشة عن المشاركة الشعبية فى تطوير البيئة العمرانية واتخاذ القرار، وورشة عن تحليل وسائل المواصلات ومشاكل الاختناقات المرورية والربط بين المدن لرفع كفائتها وتحسينها باستخدام تقنيات التحليل بالكمبيوتر ونظم المعلومات.

الجدير بالذكر، أن الملتقى العلمى الاول الدلتا هو تعاون أكاديمى وعلمى بين قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة وجامعة برلين التقنية وجامعه هامبورج بتمويل من منح الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD، لتطوير التعليم والبحث العلمى وممارسة المهنة الهندسية للخريجين من جامعات دلتا مصر.

ويهدف المشروع الممول لربط الجامعات بالصناعة وباحتياجات المجتمع الملحة، خاصةً فى مجال المدن الذكية والإدارة للموارد والتنمية الريفية بالدلتا، مع التركيز على تقنيات التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا البناء بالمواد الطبيعية المحلية الغير ملوثة للبيئة لتحقيق استراتيجيات كفاءة استهلاك الطاقة فى المبانى، وتقدر المنحة بـ 300 ألف يورو على عامين، يتم صرفها على برامج تدريبية ورحلات للباحثين والطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة، بالإضافة إلى إنشاء أول وحدة بالدلتا لإدارة المدن الذكية "City-Lab" و تجهيز معمل Design-Build Lab الذى سيتم تجهيزهم بالآلات والأدوات اللازمة للأبحاث والدراسات التطبيقة لخدمة جهات اتخاذ القرار والمحليات والإداريات المعنية بمحافظات الدلتا.

ويدير المشروع مختبر العمران المصرى المستدام(ESU LAB) بجامعة المنصورة، ممثلاً من الدكتور مؤمن السودانى، والدكتور مينا ميشيل، الحاصلين على درجة الدكتوراه فى العمارة من المانيا، والمتخصصين فى العمارة المستدامة والتصميم البيئى.