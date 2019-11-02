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علامات تدل على الإصابة بالتهاب الحوض

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:00 ص
علامات تدل على الإصابة بالتهاب الحوض التهاب الحوض-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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التهاب الحوض هو عن عدوى تصيب الاعضاء التناسلية الأنثوية، وذلك عندما تنتشر البكتيريا المنقولة جنسيا من المهبل للرحم أو قناتى فالوب، وحسب ما ذكره موقعmayoclinic  فإن هناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بالتهاب الحوض وهى:

أعراض التهاب الحوض

1:ألم شديد أسفل البطن والحوض.

2: إفرازات مهبلية شديدة ذات رائحة مزعجة.

3:نزيف شديد وغير طبيعى بالرحم خلال الجماع أو بعده ، أو بين دورة الحيض.

4:حمى شديدة مصحوبة بقشعريرة.

5: ألم شديد وصعوبة فى التبول.

6:الشعور بالغثيان والقىء المستمر.

7: حمى وارتفاع شديد فى درجة الحرارة.

وهناك العديد من العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالتهاب الحوض وهى:

1:الافراط فى استخدام الغسول المهبلى، حيث يؤثر على البكتيريا النافعة.

2:الاصابة بمرض التهاب الحوض مسبقا ، مما يزيد من التهاب الحوض مرة أخرى.

3:ممارسة الجنس غير آمن ، وانتقال البكتيريا من شخص لأخر.

 4:وجود تاريخ مسبق بالإصابة بالتهاب الحوض.

وينصح عند ظهور أى من الأعراض زيارة الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة مع الاهتمام بالنظافة الشخصية وتجنب استخدام الغسول المهبلى إلا تحت إشراف الطبيب.

 

 


التهاب الحوض

التهابات

افرازات مهبلية

افرازات

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