صور.. حملات مسائية لإزالة اشغالات الطريق وضبط 3 عقارات مخالفة وسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملات مسائية فى إطار التصدى لظاهرة الاشغالات والتعديات واحتلال الطريق العام، حيث شن الحى حملة مسائية لإزالة الإشغالات والتعديات من شارعى لاجتيه ومحطة الحضرة البحرية.

و أشار بيان صادر من الحى اليوم إلى أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط ،واستمرارا لجهود الحى فى التصدى لظاهرة الاشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام ،لضبط الشارع ،وإعادة الانضباط لشوارع الحى ،وبقيادة السكرتير العام للحي، وقد تم خلال الحملة رفع جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

من جهه أخرى شن الحى اليوم حملة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع محرم بك باب شرق ،حيث توجهت الى شارع محرم بك وشارع الاسكندرانى وميدان الرصافة، وتم خلال الحملات رفع جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها و كذلك شارعى الحدينى والظاهر، وتم خلال الحملة إزالة كافة الأحجار والكتل الخرسانية والكاوتش التالف، وتم خلال الحملة رفع كشك مخالف.

و فى اطار التصدى للبناء المخالف، قام الحى بإيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بشارع المفرخة بقرية ابيس العاشرة بقيادة السكرتير العام للحي، وتم خلال الحملة التحفظ على مواد البناء، كما تم يقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 16 شارع جمال الدين نوح محرم بك والتحفظ على الونش المستخدم وإيداعه ديوان عام الحى ، و إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور التاسع بالعقار رقم 38 شارع سعيد الجندى بالحضرة ،وفك الشدة الخشبية بالكامل قبل صبها بالخرسانة مباشرة.



حملة مسائية



عقار مخالف