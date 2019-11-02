شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 10.1 مليار جنيه خلال 10 شهور

كتب هانى الحوتى

رفعت الشركات المدرجة ب البورصة المصرية رأس مالها بقيمة 10.1 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو، و 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و215 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و264 مليون جنيه خلال سبتمبر، و2.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر.

ورفع بنك البركة مصر رأس ماله من 200.8 مليون جنيه إلى 220.9 مليون جنيه بإجمالى زيادة 140.6 مليون جنيه، كما رفع بنك فيصل الإسلامى المصرية بالجنيه من 129.9 مليون جنيه إلى 155.9 مليون جنيه بإجمالى زيادة 1.4 مليار جنيه بعد تحويل بعض الأسهم من التداول بالدولار إلى الجنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.