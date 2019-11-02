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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

السبت، 02 نوفمبر 2019 09:35 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة رجال الجمارك و المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
 
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة طيران العربية رقم 622 القادمة من الشارقة  إشتبه محمود عبد الرؤوف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصري قادم من الشارقة نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة ( أسبوع )، وبسؤاله عما إذا كان يحمل مع أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي. 
 
وبالعرض على ضياء نصار مدير الحركة قرر تكليف محمد يوسف مأمور الجمرك لتفتيش أمتعته الركب الشخصية وتفتيشة، حيث تبين وجود 20 هاتف محمول ماركة I Phone ملفوفة على جسده وداخل جواربه التى يرتديها، وتم تشكيل لجنة للجرد والتحريز من كلا من: محمود حسب وسلام لطفي ومحمد عدلي ومحمد طلعت وتامر عبدالله ومحمد زايد  تحت إشراف الدكتور صابر عبد الحميد مدير الحركة.
 
قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بـمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 49 لسنة 2019.
 
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جمارك

تهريب هواتف محمول

طيران العربية

الشارقة

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