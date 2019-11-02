تعرف على مضاعفات الصداع النصفى.. "متستهونش بيه وعالجه بسرعة"

كتبت نهير عبد النبى

الصداع النصفى من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون حيث انه يسبب ألم شديد وعدم القدرة على التركيز، وينصح بعلاج الصداع النصفى وعدم الاهمال فيه نظرا لمضاعفاته الخطيرة على الصحة.

healthline مضاعفات الصداع النصفى كالتالى وفقا لموقع

1:السكتة الدماغية، وهى واحدة من المشاكل الخطيرة التى تسبب الوفاة وذلك نتيجة عدم وصول الدم للدماغ.

2:نتيجة الصداع النصفى المستمر يعانى المريض من ألم شديد فى البطن والتهابات مستمرة.

3:يعانى مرضى الصداع النصفى من الاكتئاب الشديد.

4:اضطرابات القلق والتوتر المزمن.

5:اضطراب الهلع.

6: الجز على الاسنان والشعور الدام بالتعب والارهاق.

لذلك ينصح بعلاج الصداع النصفى ومعرفة السبب الرئيسي للإصابة به مع الاهتمام بتناول الادوية والمسكنات التى يصفها الطبيب لعلاج الألم والتخلص منه، مع الاهتمام بتناول الاعشاب الطبيعية التى تساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر والألم، كما ينصح بتنظيم مواعيد النوم وأن تنام بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات فى اليوم وذلك للحفاظ على صحة الجهاز العصبى.