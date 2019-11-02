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تعرف على أسباب تضخم الكلى ونتيجة إهمالها

السبت، 02 نوفمبر 2019 06:00 ص
تعرف على أسباب تضخم الكلى ونتيجة إهمالها تضخم الكلي
كتبت فاطمة ياسر

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الرغبة في القىء، تصاحبها ألم شديد في الظهر وعدم القدرة علي التبول بدون وجود ألم، والشعور بوجود مشكلة في الكلي، وعند الذهاب للطبيب وإجراء العديد من الفحوصات الطبية فقد تثبت أن هذا الشخص يعاني من  تضخم في الكلي، وهذا الأمر قد يعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية في حالة عدم علاجها.

تضخم الكلى

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أسباب وعلاج تضخم الكلي، وذلك وفقا لموقع " medicinenet".

يجب في بداية الأمر التعرف علي دور الكلي للجسم، والذي يكمن في التخلص من السموم المتواجدة في الجسم عن طريق عملية التبول، وعند تعرض الجهاز البولي أي المسالك البولية لمشكلة ما يتسبب تضخم في الكلي.

 تضخم الكلي تعد مشكلة يتعرض للإصابة بها الشخص عندما لا تستطيع الكلي التخلص من البول وهذا الأمر ينتج لحدوث انسداد في القناه البولية، وهذا الأمر يتسبب في تعرض إحدى الكليتين للانتفاخ وهنا يطلق عليها تضخم الكلي.

تضخم الكلى

وعن أعراض تضخم الكلى تكون التبول المتكرر والكثير، ويصاحب هذا الأمر ألم شديد أسفل الظهر والبطن، والرغبة الملحة في القيء، وعند إجراء عملية التبول يتعرض الشخص لألم شديد ويصاحب هذا الأمر عدم تفريغ المثانة بشكل كامل وقد يصل الأمر لوجود بعض نقاط الدم مع البول، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

تضخم الكلى

يتعرض الشخص المصاب لتضخم الكلي للعديد من المضاعفات الصحية في حالة الاهتمام بالعلاج كتسمم الدم والتهاب في الحوض والكلي، ولذا يجب السعي واراء العلاج الذي يرجع سببه إلي حدوث التهاب المسالك البولية أو انسداد في الحالب.

تضخم الكلى

ويقرر الطبيب العلاج وفقا للسبب فنجد أن بعض الأشخاص المصابين بهذه المشكلة يشفون دون الأدوية والعلاجات المختلفة، ولكن البعض الآخر يحتاج لبعض الأدوية التي تقضي علي الالتهاب وفي حالة عدم التحسن يتعرض الشخص للخضوع لعملية جراحية.

 


تضخم الكلي

اعراض تضخم الكلي

اسباب تضخم الكلي

علاج تضخم الكلي

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