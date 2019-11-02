المعاش المبكر قد يسرع من فرص الإصابة بالخرف والتدهور المعرفى

كتبت إيناس البنا

تشير الأبحاث إلى أن التقاعد فى سن صغيرة قد يعرض الشخص لفرص الإصابة ب الخرف مقارنة بالأشخاص الذين يقومون بالتقاعد حتى سن ال٦٠.

وجد العلماء وفقا لجريدة "ديلى ميل" ان التقاعد المبكرعن العمل قبل سن الستين يسبب الانخفاض المعرفي وتدهورالذاكرة في وقت لاحق من الحياة، وأضاف العلماء أنهم يعتقدون أن سبب ذلك هو نقص التحفيزالعقلي الذي يواجهه الموظفون أثناء يوم العمل.

على الرغم من سبب الخرف لا يزال مجهولًا ، لكن الأدلة تتزايد بسرعة على أن التفاعل الاجتماعي، والتحفيز العقلي، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يقلل من المخاطر.

وقام فريق من الأكاديميين من جامعة بينجهامبتون في نيويورك بدراسة الحالات التي تقاعدت في سن مبكرة شكلت والذين ما زالوا في القوى العاملة من 150 منطقة في الدولة الآسيوية.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يتلقون معاشات تقاعدية كانوا يعانون من تدهور عقلي أسرع بكثير من أولئك الذين ما زالوا في سوق العمل، وكان أبرزمؤشرعلى التدهور العقلي بين المتقاعدين هو الذاكرة، وكان أداء المتقاعدين أسوأ بنسبة تقارب 20 ٪ في جميع اختبارات الذاكرة مقارنة بأولئك الذين ما زالوا يعملون.

يصيب الخرف حوالي 850،000 شخص في المملكة المتحدة - وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى مليوني بحلول عام 2050. في الولايات المتحدة، ويقدر أن هناك 5.7 مليون يعانون من الخرف حول العالم .