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السودان يؤكد التزامه بضمان حرية الصحافة والإعلام

السبت، 02 نوفمبر 2019 09:34 م
السودان يؤكد التزامه بضمان حرية الصحافة والإعلام عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان
الخرطوم /أ ش أ/

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أكد السودان التزامه بضمان حرية الصحافة والإعلام، وذلك لمناسبة اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذى يصادف الثانى من نوفمبر، حسبما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع ذكرى جريمة مقتل صحفيين فرنسيين فى مالى فى 2 نوفمبر عام 2013.

وقال وزير الثقافة والإعلام السودانى فيصل محمد صالح، فى بيان بهذه المناسبة، إن وزارة الثقافة والإعلام بجمهورية السودان تنتهز هذه المناسبة لتجديد التأكيد بإلتزامات السودان بضمان حرية الصحافة والإعلام ، ومنع ممارسة أى نوع من المضايقات والانتهاكات أو التهاون تجاه كل مجموعة أو أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الصحفيين، بما فى ذلك ممارسة الضغوط أو أى شكل من أشكال التهديدات تجاه الصحافة والصحفيين.

وجددت وزارة الثقافة والإعلام تمسكها الكامل بقيم وشعارات الثورة السودانية، الداعية إلى الحرية والسلام والعدالة، وصولاً إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى فى دولة سيادة وحكم القانون.

 


السودان

أخبار السودان

حرية الصحافة والإعلام

اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب

الصحفيين

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