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الحبهان يقاوم الفيروسات ويعزز صحة الجسم

السبت، 02 نوفمبر 2019 01:00 ص
الحبهان يقاوم الفيروسات ويعزز صحة الجسم حبهان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الحبهان واحد من أشهر التوابل التى تستخدم فى إعداد الكثير من الأكلات المختلفة، وذلك لمذاقه الطيب والذى يعطى للأكلات طعم مختلف، كما أنه يحتوى على كمية عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعزز الصحة وتحد من خطر الاصابة بالأمراض.

 وحسب ما ذكره موقع selfhacked  فأن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الحبهان وهى:

1:يحتوى الحبهان على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من الضغط المرتفع أو التعرض للسكتات القلبية والجلطات.

2:أثبتت بعض الدراسات أن تناول الحبهان يساعد على مقاومة الخلايا السرطانية، والحد من الاصابة بالأورام.

3: يحد من خطر الاصابة بالالتهابات ومنها التهابات المفاصل والمعدة، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات.

4:تناول الحبهان يقلل من خطر الاصابة بالتهابات الكبد والوقاية من سرطان الكبد، حيث انه يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التى تحافظ على صحة الكبد.

5:يحتوى الحبهان على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والوقاية من التهابات المعدة والرغبة الشديدة بالغثيان.

6: نظرا لرائحته الطيبة فأن تناول الحبهان يساعد على محاربة رائحة الفم الكريهة ومقاومة الفيروسات والجراثيم.

7:  يحتوى الحبهان على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

 

 

 

 


حبهان

فوائد الحبهان

تناول الحبهان

الحبهان

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