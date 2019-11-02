الحبس 5 سنوات لـ "شيال" بميناء نويبع بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبدالحى كمال الدين فازورة وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز بحبس "محمد .م.س" 5سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه للإتجار فى المواد المخدرة .

تعود أحداث الواقعة أنه فى يوم 17مايو 2019 بدائرة قسم شرطة نويبع أحرز مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تبلغ للرائد عباس شومان قيام أحد الأشخاص ويعمل شيال بالميناء بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة خدمات الميناء أمام موقف ميناء نويبع البحرى.

وتم التأكد من صحة المعلومات بعد أن لاحظ ضباط الشرطة علامات الشك والريبة على المتهم، وعندما اقترب منه رجال الشرطة حاول الفرار ممسكا بيده حقيبة سوداء إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه وأثناء استخراج بطاقتة الشخصية سقطت منه قطعة كبيرة لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر بحوزته على ثلاث قطع أخرى مختلفة الأحجام ومبلغ مالى وتليفون محمول وبتفتيش الشنطة عثر بداخلها على 27 قطعة حشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمحمول بقصد تسهيل الاتصال بالعملاء والمبلغ المالى حصيلة البيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 244 جنايات لسنة 2019 جنايات نويبع وبالعرض على النيابة قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق، جددها قاضى المعارضات 15يوما وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى قيدت برقم 212 كلى جنوب سيناء لسنة 2019 وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.