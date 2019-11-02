سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من كوبرى مشاة العامرية بتكلفة 419 ألف جنيه غرب الإسكندرية

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:38 م
الانتهاء من كوبرى مشاة العامرية بتكلفة 419 ألف جنيه غرب الإسكندرية كوبرى مشاه العامرية
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، عن الانتهاء من كوبرى مشاه ضمن الخطة الاستثمارية للحى، و ذلك أمام قرية حبون بطول 9 متر وعرض 160 سم ضمن الخطة الاستثمارية 2019/2018 تنفيذا لتعليمات المهندس  مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان ، بتكلفة 419 ألف جنيه.

وأشار بيان صادر اليوم من حى العامرية ثان، إلى أن هذا الكوبرى يخدم أربع مناطق وهى منطقة حبون ، ونجع قطعان، ومنطقة 9 ن ، وعزبة منصور.

من جهه أخرى قامت إدارة الرصد البيئي اليوم السبت برفع مخلفات القمامة من منطقة سكة حديد بحري و تم رفع 20 ، رفع القمامة بمنطقة بالناصرية القديمة و نجع رسلان بسيارة الجمع و تم رفع 14 طن و بمتابعة اعمال شركة نهضة مصر برفع القمامة بمنطقة الناصرية الجديدة و تم رفع 36 طن ، رفع القمامة بمنطقة الكابلات بالسيارة المكبس و تم رفع 14 طن.

و في اطار الجهود المبذوله لرفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح مياه الأمطار وعدم وجود تجمعات مائية وبناء على تعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان بالعمل على مدار اليوم لمنع وجود تجمعات المياة ، قامت إدارة الصرف الصحى اليوم السبت ، بسحب مياه الامطار من قرية بنجر السكر، سحب مياه أمطار من قرية الوفاء.

   

 


الاسكندرية

حى العامرية

كوبرى مشاه

قرى العامرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

بيع ملابس أوليفيا نيوتون جون فى فيلم "جريس" بـ 405700 دولار

ميلان يواجه لاتسيو فى لقاء "البحث عن المقدمة" بالدوري الإيطالي

ميلان يواجه لاتسيو فى لقاء "البحث عن المقدمة" بالدوري الإيطالي

مبادرة صحة المرأة تدعو 10 ملايين سيدة بــ11 محافظة للكشف المبكر عن أورام الثدى

مبادرة صحة المرأة تدعو 10 ملايين سيدة بــ11 محافظة للكشف المبكر عن أورام الثدى

خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

خطة "الزراعة" لزيادة إنتاج البطاطس المحلى لـ6 ملايين طن × 9 معلومات

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

70 اقتراحًا برغبة وقانونان أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

"لو موظف خد بالك".. اعرف كيفية إحالة القضايا للمحكمة التأديبية

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

مفاوضات مع البنك الأوروبى لتمويل مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

تهم رئيسية تواجه 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر".. تعرف عليها

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

بشرة خير.. اتفاقية جديدة للبحث عن البترول فى جنوب خليج السويس

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

تعرف على أشهر الأماكن السياحية فى جنوب سيناء

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة