الانتهاء من كوبرى مشاة العامرية بتكلفة 419 ألف جنيه غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، عن الانتهاء من كوبرى مشاه ضمن الخطة الاستثمارية للحى، و ذلك أمام قرية حبون بطول 9 متر وعرض 160 سم ضمن الخطة الاستثمارية 2019/2018 تنفيذا لتعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان ، بتكلفة 419 ألف جنيه.

وأشار بيان صادر اليوم من حى العامرية ثان، إلى أن هذا الكوبرى يخدم أربع مناطق وهى منطقة حبون ، ونجع قطعان، ومنطقة 9 ن ، وعزبة منصور.

من جهه أخرى قامت إدارة الرصد البيئي اليوم السبت برفع مخلفات القمامة من منطقة سكة حديد بحري و تم رفع 20 ، رفع القمامة بمنطقة بالناصرية القديمة و نجع رسلان بسيارة الجمع و تم رفع 14 طن و بمتابعة اعمال شركة نهضة مصر برفع القمامة بمنطقة الناصرية الجديدة و تم رفع 36 طن ، رفع القمامة بمنطقة الكابلات بالسيارة المكبس و تم رفع 14 طن.

و في اطار الجهود المبذوله لرفع درجة الإستعداد لمواجهة النوات و كسح مياه الأمطار وعدم وجود تجمعات مائية وبناء على تعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان بالعمل على مدار اليوم لمنع وجود تجمعات المياة ، قامت إدارة الصرف الصحى اليوم السبت ، بسحب مياه الامطار من قرية بنجر السكر، سحب مياه أمطار من قرية الوفاء.