ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة شمالى سوريا إلى 19 قتيلا و29 جريحا

دمشق أ ش أ

أعلن مصدر محلى سورى، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير سيارة مفخخة فى سوق شعبية فى مدينة تل أبيض شمالى سوريا، اليوم السبت، إلى 19 قتيلا و29 جريحا.

وأكد المصدر ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم ، أن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود فى سوق شعبية وسط تل أبيض الواقعة شمال محافظة الرقة فى ثانى حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركى إلى المدينة.

وسيطرت القوات التركية بالتعاون مع حلفائها من فصائل المعارضة السورية، على تل أبيض فى شمال محافظة الرقة على الحدود مع تركيا، يوم 13 أكتوبر الماضي، فى إطار عملية عسكرية شنتها يوم 9 أكتوبر ضد الأكراد فى شمال شرقى سوريا.