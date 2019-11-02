سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

احذر من داء كرون.. إهماله يزيد مضاعفاتاته المهددة للحياة

السبت، 02 نوفمبر 2019 10:00 م
احذر من داء كرون.. إهماله يزيد مضاعفاتاته المهددة للحياة مرض كرون - أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
مرض كرون أحد الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى، يحدث مرض كرون بشكل شائع في الأمعاء الدقيقة والقولون.
 
تختلف الأعراض من شخص لأخر  ويمكن أن تتغير مع مرور الوقت في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات تهدد الحياة.
 
 
ووفقا لموقع " healthline" هناك عدة أسباب وراء الاصابة بداء كرون وهى أهمها ضعف جهاز المناعة،واضطرابات بالجينات الوراثية، كما أن ما يصل إلى 20 في المائة من الأشخاص المصابين بمرض كرون لديهم والد أو طفل أو شقيق مصاب بالمرض ، وفقًا لمؤسسة كرونز آند كوليتيس.
 
الأشخاص الذين يعانون من كرون هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات معوية من البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات هذا يمكن أن يؤثر على شدة الأعراض وخلق مضاعفات، كما يمكن أن يؤثر مرض كرون وعلاجاته أيضًا على الجهاز المناعي ، مما يجعل هذه الأنواع من العدوى شديدة عند الاصابة بها. 
 
أعراض مرض كرون غالبا ما تتطور تدريجيا. قد تصبح بعض الأعراض أسوأ أيضًا مع مرور الوقت. على الرغم من إمكانية حدوث ذلك ، فمن النادر أن تتطور الأعراض بشكل مفاجئ ومثير. يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لمرض كرون اسهال ومغص ودم فى البراز وحمى واعياء وفقدان للوزن وحركة بالامعاء.    
 
من الممكن أحيانًا أن تتشابه هذه الأعراض في أعراض حالة أخرى ، مثل التسمم الغذائي ، أو اضطراب في المعدة ، أو الحساسية، ويمكن أن يساعدك الاكتشاف والتشخيص المبكر على تجنب المضاعفات الوخيمة لمرض كرون .
 
لا يتوفر حاليًا علاج لمرض كرون ، لكن يمكن السيطرة عليه بشكل جيد، وتوجد مجموعة متنوعة من خيارات العلاج التي يمكن أن تقلل من شدة وتكرار الأعراض.
 
فالعقاقير المضادة للإسهال والمضادة للالتهابات شائعة الاستخدام، تشمل الخيارات الأكثر تقدما البيولوجيا ، والتي تستخدم جهاز المناعة في الجسم لعلاج المرض.
 
نظام المناعة المفرط النشاط يسبب الالتهاب الذي يؤدي إلى أعراض مرض كرون. الأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي ، وتسمى مضادات المناعة ، قد تقلل من الاستجابة الالتهابية وتحد من رد فعل الجهاز المناعي.
 
 
 

مرض كرون

التهاب

امراض

حمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

لو عندك محل فى عقار مخالف.. اعرف تفاصيل الترخيص وتقنين أوضاعه

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

جرائم أردوغان ضد شعبه لا تتوقف.. هدم منزل لطلاب بقرار من حزب العدالة والتنمية

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

8 خطوات لاحتفاظ المطلقة الحاضنة بـ"مسكن الزوجية".. تعرف عليها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

كفاح على طريق العلم.. "رحمة" حصلت على بكالوريوس بسوهاج بعد محو أميتها

الأزهر يوضح حكم شراء الحلوى وأكلها فى ذكرى المولد النبوى الشريف

الأزهر يوضح حكم شراء الحلوى وأكلها فى ذكرى المولد النبوى الشريف

اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة

اعرف إزاى تستخدم سخان المياه الكهربائى من غير ما يؤثر على الفاتورة

البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية

البرلمان يضع خطة للرد على مغالطات الخارج بلجنة الشئون الخارجية

غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات نوفمبر من منافذ هيئة التأمينات

تعرف على دور "حقوق الإنسان" داخل أقسام الشرطة والمواقع الخدمية

تعرف على دور "حقوق الإنسان" داخل أقسام الشرطة والمواقع الخدمية

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد امتحانات بالنظام الجديد حتى الثالث الابتدائى

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا توجد امتحانات بالنظام الجديد حتى الثالث الابتدائى

ليدي جاجا تلعب دور " الأرملة السوداء " في فيلم عن عائلة Gucci

ليدي جاجا تلعب دور " الأرملة السوداء " في فيلم عن عائلة Gucci

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة