احذر من داء كرون.. إهماله يزيد مضاعفاتاته المهددة للحياة

كتبت هند عادل

مرض كرون أحد الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى، يحدث مرض كرون بشكل شائع في الأمعاء الدقيقة والقولون.

تختلف الأعراض من شخص لأخر ويمكن أن تتغير مع مرور الوقت في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات تهدد الحياة.

ووفقا لموقع " healthline" هناك عدة أسباب وراء الاصابة بداء كرون وهى أهمها ضعف جهاز المناعة،واضطرابات بالجينات الوراثية، كما أن ما يصل إلى 20 في المائة من الأشخاص المصابين بمرض كرون لديهم والد أو طفل أو شقيق مصاب بالمرض ، وفقًا لمؤسسة كرونز آند كوليتيس.

الأشخاص الذين يعانون من كرون هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات معوية من البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات هذا يمكن أن يؤثر على شدة الأعراض وخلق مضاعفات، كما يمكن أن يؤثر مرض كرون وعلاجاته أيضًا على الجهاز المناعي ، مما يجعل هذه الأنواع من العدوى شديدة عند الاصابة بها.

أعراض مرض كرون غالبا ما تتطور تدريجيا. قد تصبح بعض الأعراض أسوأ أيضًا مع مرور الوقت. على الرغم من إمكانية حدوث ذلك ، فمن النادر أن تتطور الأعراض بشكل مفاجئ ومثير. يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لمرض كرون اسهال ومغص ودم فى البراز وحمى واعياء وفقدان للوزن وحركة بالامعاء.

من الممكن أحيانًا أن تتشابه هذه الأعراض في أعراض حالة أخرى ، مثل التسمم الغذائي ، أو اضطراب في المعدة ، أو الحساسية، ويمكن أن يساعدك الاكتشاف والتشخيص المبكر على تجنب المضاعفات الوخيمة لمرض كرون .

لا يتوفر حاليًا علاج لمرض كرون ، لكن يمكن السيطرة عليه بشكل جيد، وتوجد مجموعة متنوعة من خيارات العلاج التي يمكن أن تقلل من شدة وتكرار الأعراض.

فالعقاقير المضادة للإسهال والمضادة للالتهابات شائعة الاستخدام، تشمل الخيارات الأكثر تقدما البيولوجيا ، والتي تستخدم جهاز المناعة في الجسم لعلاج المرض.

نظام المناعة المفرط النشاط يسبب الالتهاب الذي يؤدي إلى أعراض مرض كرون. الأدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي ، وتسمى مضادات المناعة ، قد تقلل من الاستجابة الالتهابية وتحد من رد فعل الجهاز المناعي.