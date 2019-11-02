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إيطاليا بصدد حظر رحلات شركة طيران إيرانية منتصف ديسمبر

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:00 م
إيطاليا بصدد حظر رحلات شركة طيران إيرانية منتصف ديسمبر طائره ركاب _ صورة أرشيفية
دبى (رويترز)

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قال مسؤول إيرانى فى مجال صناعة الطيران، اليوم السبت، إن إيطاليا ستحظر رحلات شركة (ماهان إير) الإيرانية، فى الوقت الذى تسعى فيه الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء ضد الشركة المتهمة من الغرب بنقل عتاد عسكرى وعسكريين إلى مناطق الحروب فى الشرق الأوسط.

 

وحظرت ألمانيا وفرنسا بالفعل رحلات هذه الشركة وأبلغ وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو نظيره الأمريكى مايك بومبيو فى أوائل أكتوبر تشرين الأول بأن روما تدرس احتمال اتخاذ قرار مماثل.

 

وقالت هيئة الطيران المدنى الإيطالية (إي.إن.إيه.سي) فى بيان إن حظر رحلات (ماهان إير) سيسرى اعتبارا من منتصف ديسمبر، وأكد اتحاد شركات الطيران الإيرانية (إيه.آي.إيه) نبأ الحظر.

 

ونقلت وكالة مهر عن مقصود أسدى أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية قوله "إلى جانب ضغوطهم على بلدنا، ضغط الأمريكيون على إيطاليا لوقف رحلات ماهان إير إلى روما وميلانو"، ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولى شركة (ماهان إير) للتعليق.

 

وكانت ألمانيا سحبت ترخيص شركة الطيران فى يناير كانون الثانى فى أعقاب ضغوط أمريكية بينما حظرتها فرنسا فى مارس آذار متهمة إياها بنقل عتاد وعسكريين إلى سوريا ومناطق صراع أخرى بالشرق الأوسط.

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على (ماهان إير) فى عام 2011، قائلة إنها قدمت الدعم المالى وغيره من أشكال الدعم للحرس الثورى الإيراني.

 

وتأسست (ماهان إير) عام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة ولديها أكبر أسطول من الطائرات فى البلاد وتسير رحلات لعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.

 

 


إيطاليا

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حظر رحلات ماهان إير الإيرانية

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