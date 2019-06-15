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القضاء الألمانى يفرض حظرا على شركة طيران إيرانية

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 ص
القضاء الألمانى يفرض حظرا على شركة طيران إيرانية الخطوط الجوية الايرانية ارشيفية
وكالات

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قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورغ الألمانية، اليوم الجمعة، بحظر الطيران في الأجواء على شركة "ماهان إير" الإيرانية، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.
 
وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تمثل مبررا للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها.
 
وبذلك فصلت المحكمة في شكوى لشركة "ماهان إير" ضد حظر الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل في 21 يناير الماضي، كما لم تأخذ المحكمة أيضا باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونخ.
 
وأعلنت الخارجية الألمانية، في يناير 2019 أن السبب في تشديد العقوبات، إلى جانب نشاط عناصر استخباراتية إيرانية في ألمانيا، هو نقل شركة الطيران معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا على متن طائراتها.
 
وقضت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ الألمانية قبل ذلك في حكم درجة أولى بثبوت أدلة كافية على قيام "ماهان إير" برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال وصفتها بـ"الإرهابية" في أوروبا.
 
يشار إلى أن الولايات المتحدة تطلب من حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة "ماهان إير"، علما أن الولايات المتحدة تطبق هذا الحظر منذ عام 2011.

ماهان إير

ايران

المانيا

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