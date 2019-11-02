أنور قرقاش: مراسم توقيع اتفاق الرياض دليل على حيوية تحالف الحزم وقدراته

كتب محمد تهامى زكى

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن مراسم اتفاق الرياض أثبت قدرات التحالف العربى.

وقال قرقاش، فى تغريده له عبر حسابه على تويتر: "تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكرى والسياسى، وحافظ على التوازن الإستراتيجى فى المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته".

وأضاف قرقاش: "تحالف الحزم عمق استراتيجى عربى ضرورى فى ظروف إقليمية حساسة".





يشار أن معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمنى، أعلن أمس الجمعة، أن التوقيع الرسمى لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 نوفمبر الجارى.