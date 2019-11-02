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أنور قرقاش: مراسم توقيع اتفاق الرياض دليل على حيوية تحالف الحزم وقدراته

السبت، 02 نوفمبر 2019 09:17 ص
أنور قرقاش: مراسم توقيع اتفاق الرياض دليل على حيوية تحالف الحزم وقدراته أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن مراسم اتفاق الرياض أثبت قدرات التحالف العربى.

وقال قرقاش، فى تغريده له عبر حسابه على تويتر: "تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكرى والسياسى، وحافظ على التوازن الإستراتيجى فى المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته".

وأضاف قرقاش: "تحالف الحزم عمق استراتيجى عربى ضرورى فى ظروف إقليمية حساسة".

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يشار أن معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمنى، أعلن أمس الجمعة، أن التوقيع الرسمى لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 نوفمبر الجارى.

 

 

 


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