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أسعار الأسمنت اليوم .. يبدأ من 700 جنيها للطن

السبت، 02 نوفمبر 2019 09:00 م
أسعار الأسمنت اليوم .. يبدأ من 700 جنيها للطن صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت  أسعار الأسمنت اليوم السبت 2- 11-2019، وفق ما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، بسبب زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المنافسة في السوق.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسمنت تراوحت بين 700- 850 جنيها للطن من المصنع، مشيرا إلى أن الأسعار كانت تبدأ الشهر الماضي من 800 جنيها للطن من المصنع وحتى 850 جنيها.

 وقال الزينى في تصريحات لليوم السابع أن سعر اسعار بيع الأسمنت للمستهلك تبدأ من 700 جنيها وحتى 850 جنيها للطن بانخفاض اكثر من 150 جنيها عن الأسعار التي سجلت خلال الاشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك عروض تنافسية بين المصانع وبعضها للذلك فإن الكمية والتنفس يحددا الأسعار التي يباع بها الأيمن فى الأسواق، مضيفا ان السوق المصري شهد تزايد في كميات المعروض بالسوق.

 

 


اسعار الاسمنت

اسعار الاسمنت فى

اخبار اقتصاد

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