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6 معلومات عن تدريس منهج كونكت بلس المستوى الرفيع لطلاب النظام الجديد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:00 ص
6 معلومات عن تدريس منهج كونكت بلس المستوى الرفيع لطلاب النظام الجديد مدرسة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتاب كونكت بلس كمنهج مستوى رفيع لطلاب النظام الجديد فى الصفوف الأولى، اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات أبرز ضوابط تدريس المنهج.
 
 
1ـ توجيه اللغة الإنجليزية يقرر الوحدات المراد تدريسها ويخصص له حصتين فى الأسبوع.
 
2ـ منهج كونكت فقط الذى يدرسه طلاب رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى، هو المقرر الأساسي يتم التقييم من خلاله لجميع الطلاب ويخصص له 4 حصص أسبوعيا.
 
3ـ يتم تدريس منهج كونكت بلس ويعتبر مادة نجاح ورسوب.
 
4ـ لا يتم إضافة منهج المستوى الرفيه إلى التقييم الأساسى للطفل.
 
5ـ يتم تدريسه بما يحقق نواتج التعلم ويخصص له حصتين أسبوعيا.
 
6ـ يتم إقرار الوحدات المراد تدريسها وفقا لمستوى الطلاب واحتياجاتهم ومدى استيعابهم للمادة المقدمة.
 
 
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

كتاب كونكت بلس

المستوى الرفيع

معلومات عن منهج المستوى الرفيع لكونكت بلس

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