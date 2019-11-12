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13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:00 ص
13 معلومة عن "بوابة العمرة المصرية" قبل أيام من انطلاقها الحرم المكى
كتبت آمال رسلان

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قبل أيام قليلة من إنطلاق موسم العمرة الجديد للعام 1441ه، أعلن القطاع السياحى بشقيه الرسمى والخاص حالة من الطوارئ، حيث تعمل وزارة السياحة والجهات المعنية على وضع اللمسات النهائية لتشغيل بوابة العمرة الإلكترونية، والتى دشنتها الحكومة المصرية بقرار من مجلس الوزراء لتكون المنصة الوحيدة لتنظيم رحلات العمرة، حيث يتبدأ العمل رسميا فى 20 نوفمبر الجارى.

ودعت وزارة السياحة جميع المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة هذا العام بالدخول على بوابة العمرة المصرية الجديدة، لحجز رحلاتهم عبر شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة والمسجلة على البوابة، وأوضحت ان البوابة تم تدشينها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

وإليك 13 معلومة عن بوابة العمرة الإلكترونية:
 

1 – الدوله أنشات بوابه العمره لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنيين وراحتهم .

2 – البوابة تعمل تحت الاشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين.

3 – البوابه تضم جميع شركات السياحه المسموح لها بتنظيم رحلات العمره .

4 – من أهدافها مراقبة الشركات فى تنفيذ البرامج ومعاقبه المقصرين فى حالة الاخلال مع المعتمرين .

5- بوابة العمرة تنظم كافة انواع التاشيرات ( العمرة – مهرجانات والفاعليات – السياح – الضيافة ) .

6 – تضمن لك عدم اللجوء لاى وسيط او سمسار والتوجه مباشرة الى شركات السياحة و فرعها بعد التاكد من وجودها على بوابة العمر .

7 -  الشركات السياحيه هى الوحيده المسموح لها بتنظيم العمرة تطبيقاً للقانون وضوابط العمرة المصريه و السعودية.

8 – اذا حصلت على اى تأسيرة عمرة خارج البوبة عليك التوجه الى شركة سياحية لتنفذ برنامج البرحلة و الحصول على الباركود الخاص بك قبل السفر.

9 – أول خطوة أدخل على بوابة العمرة المصرية للتأكد من أن شركة السياحة التى ستحجز معها مسجلة.

10 – تانى خطوة التأكد من تفاصيل رحلتك عن طريق ادخال بياناتك على البوابة.

11 - التأكد من وجود البرنامج الذى تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل و فنادق الاقامة بالمملكة العربية السعودية , واسم المشرف المرافق لك فى الرحلة .

12 - ستحصل على الباركود الخاص بك من شركة السياحة قبل ميعاد السفر، والذى سيمكنك من السفر عبر أى منفذ وأنت مطمئن.

13 - الباركود يؤكد ان تاشيرتك سليمة .. كما يسهل التعرف على بياناتك بالمطارات والمنافذ.


العمرة

بوابة العمرة

السياحة

موسم العمرة

اليوم السابع بلس

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