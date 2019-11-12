سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

وكالات صحية عالمية: الالتهاب الرئوى يقتل طفلا كل 39 ثانية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:35 ص
وكالات صحية عالمية: الالتهاب الرئوى يقتل طفلا كل 39 ثانية الالتهاب الرئوى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالات صحية عالمية أن الإلتهاب الرئوى يقتل طفلا كل 39 ثانية، وقد قتل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضى، رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه.
وفى تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسى"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار فى اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.
من جهته، قال سيث بيركلى الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات " إن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم.
ويعد الالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.


الالتهاب الرئوى

يونيسيف

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

سيث بيركلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

إسرائيل تغتال بهاء أبو العطا أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامى فى غزة

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

وكيل البرلمان يكشف لـ"اليوم السابع" آخر مستجدات لجنتى "بيان الحكومة" و"التجارب السريرية"

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

الصحة: الخط الساخن للتأمين الصحى الشامل مجانى ويعمل على مدار 24 ساعة

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم بمدارس النيل × 7 معلومات

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج 105 مدارس فنية طبقا لاحتياجات سوق العمل

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

عميد "أداب كفر الشيخ": سنطبق أول اختبار إلكترونى للمكفوفين بالكلية

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

إزاى تستخرج بطاقة الرقم القومى؟.. اعرف الأوراق المطلوبة

ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

ما حكم من فاتته التكبيرة الأولى فى صلاة الجنازة؟.. الأزهر يُجيب

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

جهاز العاشر: منطقة صناعية جديدة تضم 1850 مصنعًا.. وتنفيذ المترو على مرحلتين

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

تقرير حكومى: تنفيذ ما يقرب من 6 آلاف كيلو متر من الطرق خلال 5 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة