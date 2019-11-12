وكالات صحية عالمية: الالتهاب الرئوى يقتل طفلا كل 39 ثانية

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أعلنت وكالات صحية عالمية أن الإلتهاب الرئوى يقتل طفلا كل 39 ثانية، وقد قتل ما يربو على 800 ألف طفل العام الماضى، رغم إمكانية الشفاء والوقاية منه.

وفى تقرير بشأن ما وصفوه بأنه "الوباء المنسى"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار فى اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

من جهته، قال سيث بيركلى الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات " إن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم.

ويعد الالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.