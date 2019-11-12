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وزير النقل يترأس اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:43 ص
وزير النقل يترأس اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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انعقد اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة وزير النقل المصرى المهندس كامل الوزير، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 
وخلال الاجتماع نقل وزير النقل، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكل الوزراء والوفود العربية، متمنيا التوفيق والنجاح للمجلس وتقدير ومودة الشعب المصرى المعتز دوما بانتمائه للأمة العربية،لافتا أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات والقضايا التى تحظى بالاهتمام وتهدف إلى النهوض بمختلف مجالات النقل فى جميع الدول العربية.
 
وأكد وزير النقل، أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربى فى مجالات النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل،وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة،مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل توثيقا لعلاقتنا المتميزة وترسيخا لرغبتنا القوية فى إرساء دعائم مشتركة لاستكمال مسيرة التعاون والتنسيق فى مجال النقل والمواصلات لتحقيق طموحات شعوبنا ،حيث أن قطاع النقل يعد أهم القطاعات الخدمية الحيوية التى ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى، وهو قاطرة التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
 
جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (1)
جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (1)

 

جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (2)
جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (2)

 

 

جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (3)
جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (3)

 

 

جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (4)
جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (4)

 

 

جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (5)
جانب من اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب (5)

 


وزراء النقل العرب

الاكاديمية العربية

كامل الوزير

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