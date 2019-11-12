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وزير الدفاع يلتقى نظيره الروسى ويترأسان لجنة التعاون العسكرى المشتركة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:18 م
وزير الدفاع يلتقى نظيره الروسى ويترأسان لجنة التعاون العسكرى المشتركة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول سيرجى شويجو وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكرى المشتركة المصرية الروسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون فى ضوء العلاقات الجيدة التى تربط البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

 

وترأس الوزيران اجتماعات لجنة التعاون العسكرى المشتركة المصرية الروسية والتى تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم أفاق التعاون فى مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

وأكد القائد العام على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، كذلك حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

 

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز فى مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفى نهاية الجلسة الختامية وقع الوزيران محضر لجنة التعاون العسكرى .

 

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى الروسى بالقاهرة.

 


وزير الدفاع

الجيش المصرى

وزير الدفاع الروسى

القوات المسلحه

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