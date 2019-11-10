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الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:34 ص
الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة  جديدة من ( الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة ) الحاصلين -  الحاصلات على درجة الماجستير - الدكتوراة فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة مارس 2020.
 
 
الشروط العامة للقبول:
 
أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين، أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.
 
كما تنص الشروط، أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام ، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقا ً لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول، والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة ( فترة التكليف )، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.
  
ويشترط أن لا يزيد السن عن 34 سنة في 30/6/2020 بالنسبة للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان  الحاصلين/  الحاصلات على درجة الماجستير وعن 38 سنة في 30/6/2020 بالنسبة للحاصلين /  الحاصلات على درجة الدكتوراه، وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز.
 
مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف
 
يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى أربعة سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف، وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتباراً من الاثنين الموافق 11/11/2019.
 
ويمكن معرفة المزيد  من المعلومات على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (‪www.mod.gov.eg‬)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (3) مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم ‪22617788.‬
 
 

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