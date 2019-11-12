وزير الأوقاف: إنزال المتغير منزلة الثابت جمود فى الدين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك فرقا بين النص الثابت المقدس، الذى يجب الحفاظ عليه والنص المتغير غير الثابت.

وأضاف خلال لقاء بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان فقه بناءالدول، ضمن مبادرة منظمة الأزهر وطن بلا إرهاب، أن انزال الثابت منزلة المتغير فهو هدم للثابت وأن احترام النص الثابت أمر متوفر لدى جميع علماء المسلمين، كما أن تنزيل المتغير منزلة الثابت هو جمود فى العلم.

وأوضح الوزير، أن الأزمة ليست فى النص الثابت المقدس لكن فى تفسير وتناول هذا النص لأن البعض تناوله بتطرف وجمود، لافتا إلى أن الوزارة اعتمدت اليوم كتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى فهم السنة النبوية، وهو أول إصدار.

وأشار إلى أن كلية الدراسات الإسلامية تمثل الأزهر القديم بعلومه الموسوعية لأنها تدرس الطالب كل التخصصات الدينية والعربية.