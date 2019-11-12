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وزير الأوقاف: إنزال المتغير منزلة الثابت جمود فى الدين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:42 م
وزير الأوقاف: إنزال المتغير منزلة الثابت جمود فى الدين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن هناك فرقا بين النص الثابت المقدس، الذى يجب الحفاظ عليه والنص المتغير غير الثابت.

وأضاف خلال لقاء بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان فقه بناءالدول، ضمن مبادرة منظمة الأزهر وطن بلا إرهاب، أن انزال الثابت منزلة المتغير فهو هدم للثابت وأن احترام النص الثابت أمر متوفر لدى جميع علماء المسلمين، كما أن تنزيل المتغير منزلة الثابت هو جمود فى العلم.

وأوضح الوزير، أن الأزمة ليست فى النص الثابت المقدس لكن فى تفسير وتناول هذا النص لأن البعض تناوله بتطرف وجمود، لافتا إلى أن الوزارة اعتمدت اليوم كتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى فهم السنة النبوية، وهو أول إصدار.

وأشار إلى أن كلية الدراسات الإسلامية تمثل الأزهر القديم بعلومه الموسوعية لأنها تدرس الطالب كل التخصصات الدينية والعربية.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الغزوات فى الإسلام تعبير عن الحرب الدفاعية ولم يسميها القرآن والرسول غزوات، مضيفا أن بعض الجماعات استخدمت الحديث عن الغزوات للحشد والشحن.

وأضاف أن الحرب فى الإسلام دفاعية لرد المعتدى ومفيش دولة مستقرة تقول شكل للبيع وتطلع تحارب جيرانها، مشيرا إلى أن الحرب فى الإسلام كانت تفرض على المسلمين للدفاع عن المسلمين وحلفائهم لبث الأمن، مضيفا أن كلمة غزوة استخدمت لشحن وتجنيد الشباب للإساءة للإسلام، موضحا أن من استخدموا كلمة غزوة مبتدعون حيث لم يرويها القرآن والسنة وهم أنفسهم من خارجى تحت مسمى غزوة الصناديق، مشددا على أن الدفاع عن الاوطان واجب عقائديا وهو من صميم مقاصد الأديان.


جامعة الازهر

منظمة الازهر

وطن بلا ارهاب

فقه بناء الدول

وزارة الاوقاف

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