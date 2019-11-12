هيلارى كلينتون: من المخجل ألا تنشر بريطانيا تقريرا عن تدخل روسيا فى شؤونها

رويترز

قالت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون اليوم الثلاثاء إن عدم نشر بريطانيا لتقرير برلمانى عن تدخل روسى مزعوم فى السياسة البريطانية "غير مفهوم ومخجل".

وحصل التقرير الذى أعدته لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان على تصريح الأجهزة الأمنية لكن مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يوافق بعد على نشره مما يعنى أنه لن يُنشر قبل الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر.

اتهمت بريطانيا روسيا بالتدخل أو محاولة التدخل فى انتخابات دول غربية. ونفت موسكو ذلك مرارا وقالت إن الغرب مصاب بهيستيريا مناهضة روسيا.

وتعكف لجنة المخابرات والأمن على بحث مزاعم عن نشاط روسى استهدف المملكة المتحدة بما فى ذلك فى الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى عام 2016، حين كان جونسون أحد المؤيدين البارزين لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت كلينتون، التى تتهم روسيا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 التى خسرتها لصالح دونالد ترامب، إن البريطانيين يستحقون الاطلاع على التقرير قبل أن يتوجهوا إلى الانتخابات.

وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "أجد من غير المفهوم ألا تنشر حكومتكم تقريرا حكوميا عن التأثير الروسى. غير مفهوم ومخجل".

وأضافت "كل شخص يدلى بصوته فى هذا البلد يستحق أن يرى التقرير قبل الانتخابات".