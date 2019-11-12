سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هيلارى كلينتون: من المخجل ألا تنشر بريطانيا تقريرا عن تدخل روسيا فى شؤونها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:56 ص
هيلارى كلينتون: من المخجل ألا تنشر بريطانيا تقريرا عن تدخل روسيا فى شؤونها هيلارى كلينتون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون اليوم الثلاثاء إن عدم نشر بريطانيا لتقرير برلمانى عن تدخل روسى مزعوم فى السياسة البريطانية "غير مفهوم ومخجل".

وحصل التقرير الذى أعدته لجنة المخابرات والأمن بالبرلمان على تصريح الأجهزة الأمنية لكن مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يوافق بعد على نشره مما يعنى أنه لن يُنشر قبل الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر.

اتهمت بريطانيا روسيا بالتدخل أو محاولة التدخل فى انتخابات دول غربية. ونفت موسكو ذلك مرارا وقالت إن الغرب مصاب بهيستيريا مناهضة روسيا.

وتعكف لجنة المخابرات والأمن على بحث مزاعم عن نشاط روسى استهدف المملكة المتحدة بما فى ذلك فى الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبى عام 2016، حين كان جونسون أحد المؤيدين البارزين لانسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت كلينتون، التى تتهم روسيا بالتدخل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 التى خسرتها لصالح دونالد ترامب، إن البريطانيين يستحقون الاطلاع على التقرير قبل أن يتوجهوا إلى الانتخابات.

وأضافت لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "أجد من غير المفهوم ألا تنشر حكومتكم تقريرا حكوميا عن التأثير الروسى. غير مفهوم ومخجل".

وأضافت "كل شخص يدلى بصوته فى هذا البلد يستحق أن يرى التقرير قبل الانتخابات".

 


هيلارى كلينتون

بريطانيا

التدخل الروسى

بريكست

بوريس جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

تقرير أمريكي يفضح دموية أردوغان: 93 حالة وفاة بسجون تركيا جراء التعذيب

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

برنامج جديد لجوجل يعمل على جمع المعلومات الصحية عن ملايين الأمريكيين

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

إنهاء التصميمات الابتدائية لمركز تعليم الضيافة الفندقية بـ العلمين الجديدة

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

عزف السلام الجمهورى بانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

فيديو.. بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة الاقتصادية الأولى

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

بدء توافد الوزراء وكبار رجال الأعمال لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

قمة مصر الاقتصادية تناقش مستقبل نمو فى ضوء تعافى السياحة والتصنيع

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

الكهرباء تبدأ تحديد أماكن لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

قمة مصر الاقتصادية تخصص جلسة للحديث عن مستقبل الاستثمار الصناعى

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة