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نيكى يرتفع أملا بفضل آمال بأن يدعم ضعف الين أرباح الشركات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:16 ص
نيكى يرتفع أملا بفضل آمال بأن يدعم ضعف الين أرباح الشركات الأسهم اليابانية
رويترز

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ارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء، بأكبر قدر خلال الأسبوع بفضل آمال بأن يعزز ضعف الين أرباح شركات التصدير الكبرى في البلاد.

وزاد المؤشر نيكي 0.81 % ليصل إلى 23520.01 نقطة وهو أكبر مكسب يومي منذ الخامس من نوفمبر.

وبدأت الأسهم اليابانية الجلسة اليوم على هبوط وسط شكوك بشأن تقدم المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وتصاعد العنف في هونج كونج، لكن الأسهم المحلية سرعان ما تخطت هذه المخاوف.

وجرى تداول الين قرب أقل مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار وهذا الأمر الذى يفيد المُصدرين، لأن ضعف العملة يدعم المنافسة التصديرية ويزيد الأرباح عند تحويلها من الخارج.

وارتفع 156 سهما علي المؤشر نيكي في حين انخفض 65 سهما اليوم.

وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية شركة تمويل الأفراد كريديت سايسون التي ارتفع سهمها 7.77% تلتها شركة المنسوجات أونتيكا التي زاد سهمها 6.37% وشركة البناء أوباياشي 5.96%.

وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر وصعد 0.33% مسجلا 1709.67 نقطة.


الأسهم اليابانية

نيكي

بورصة طوكيو

اسهم اليابان

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