أسهم اليابان تبلغ أعلى مستوى فى 10 أشهر مع تراجع الين

رويترز

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى فى أكثر من عشرة أشهر اليوم الأربعاء فى الوقت الذى دفع فيه تراجع الين أسهم شركات التصدير القيادية للارتفاع، بينما تقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق لتقتفى أثر الشركات المناظرة لها فى وول ستريت.

وارتفع المؤشر نيكى القياسى 1.2% ليغلق عند 22472.92 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من ديسمبر بعد أن زاد 1.9% أمس الثلاثاء.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1631.51 نقطة وهو أيضا أعلى مستوى إغلاق فى أكثر من عشرة أشهر.

وأثناء الليل، بلغ الين اليابانى أدنى مستوى فى شهرين ونصف الشهر عند 108.90 ين مقابل العملة الأمريكية فى الوقت الذى احتشد فيه المستثمرون لشراء الأصول المرتفعة المخاطر فى ظل آمال بخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها الشديدة التأثر بالعملة اليابانية، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور ونيسان موتور واحدا بالمئة و1.2% على الترتيب، بينما زاد سهم بريدجستون 1.6%.

وتلقت الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الدعم بعد أن بلغ المؤشر فلادلفيا لأشباه الموصلات الأمريكى مستوى قياسيا مرتفعا وزاد سهم نفيديا 5.3 % أمس.

وفى طوكيو، ارتفع سهم أدفانتست 2.7 % وصعد سهم سكرين هولدنجز 2.9% وأضاف سهم طوكيو إلكترون 1.4%.

وخالف الاتجاه الواسع النطاق للشركات، سهم سكك حديد شرق اليابان الذى هوى 1.2% بعد أن قالت الشركة إن أعمال الإصلاح الكامل للأضرار التى تسبب بها الإعصار هاجيبيس لخط القطار فائق السرعة هوكوريكو التابع لها ستستغرق أسبوعين.