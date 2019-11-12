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نور الدمرداش..هل يطلق محافظ الغربية اسمه على أحد شوارع طنطا فى ذكرى ميلاده؟

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:53 م
نور الدمرداش..هل يطلق محافظ الغربية اسمه على أحد شوارع طنطا فى ذكرى ميلاده؟ الفنان الراحل نور الدمرداش
الغربية عادل ضرة

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تحيى عائلة الفنان نور الدمرداش اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد المخرج والممثل القدير الراحل، والذى رحل عن عالمنا فى السابع من فبراير 1994.

ولد "الدمرداش" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتزوج من الفنانة القديرة الراحلة  كريمة مختار، وأنجب منها 4 أبناء وهم الإعلامى معتز الدمرداش، شريف، هبه، احمد، وبدأ حياته الفنية فى المسرح ثم السينما كممثل ومخرج منذ عام 1949، حتى توفى عام 1994 عن عمر يناهز 68عاما.

وأدى نور الدمرداش شخصية الشاب المستهتر في العديد من الأفلام، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1955 ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، عمل في مسرح زكى طليمات، ثم اتجه إلى السينما، وشارك في العديد من الأعمال سواء بالتمثيل أو الإخراج، من أهمها (صغيرة على الحب، البقية تأتى، دقات على بابى).

كما أن له العديد من الاعمال الدرامية منها (رفاعة الطهطاوى، لا يا ابنتي العزيزة، هارب من الأيام)، توفى فى يوم 7 فبراير عام 1994 أثناء تصوير مسلسل (السقوط فى بئر سبع) إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

ومثًل الفنان نور الدمرداش 41عملا فنيا منها فيلم الشرس عام 1992 العكرودي، فيلم  المولد عام 1989، فيلم الراجل الكبير،  عنتر بن شداد، السبع بنات، عنتر يغزو الصحراء، أنا وانت وبابا في المشمش مسلسل عام 1989 صديق عشم الخير، حبيبي الذي لا أعرفه مسلسل عام 1989،  لا اله الا الله - الجزء الثاني مسلسل عام 1986،  رسالة إلى أبي سهرة تلفزيونية عام 1986، شارع الحب، نداء الحب، بورسعيد،  قلبي يهواك، خليك مع الله ، موعد مع الحياة، انا وحدي، قليل البخت، على كيفك، الام القاتلة، ورد الغرام، طيش شباب، ليلة العيد.

ومن المسرحيات أنا عايزة مليونير، الخطيئة الأولى، بعد العذاب، في بيتنا رجل، عودة الروح، الناس اللي فوق، كما شارك فى العديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، منها مسلسل إذاعي الضحية، الرحلة، الرحيل، السقوط في بئر سبع كمخرج، علي عليوة"مخرج"، كما أخرج 78عملا فنيا مابين مسلسلات ومسرحيات من بينها.

وأثرت مسيرته الحياة الفنية فى مصر بشكل كبير على الرغم من أن بدايته كانت فى المسرح وشغل العديد من المناصب الهامة فى التلفزيون منها مراقب عام المسلسلات، مراقب عام البراج الفنية، رئيسا للقناة الأولى، ثم نائب رئيس التلفزيون.

واكتشف العديد من الفنانين والفنانات الذين كان لهم دورا كبيرا فى السينما المصرية، منهم الفنان محمود عبد العزيز، الفنانة معالي زايد، مجدي وهبة، دلال عبد العزيز، ممدوح عبد العليم، واكتشف ايضا 2من أهم الفنانين السعوديين  الفنان محمد عبده، طلال مداح.

وتسأل الكثير من أبناء محافظة الغربية هل يطلق محافظ الغربية اسم الفنان الكبير نور الدمرداش على أحد شوارع وميادين طنطا تكريما له ولمسيرته الفنية، إسوة بمن سبقوه.

 


محافظ الغربيه

الفنان نور الدمرداش

ذكرى ميلاد الفنان نور الدمرداش

اعمال الفنان نور الدمرداش

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