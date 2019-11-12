ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شبكة تقوية اتصالات بالمعادى

كتب سليم على

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بندب رجال المعمل الجنائى بالقاهرة، لمعاينة حريق شبكة تقوية تابعة لإحدى شركات الاتصالات، وإعداد تقرير شامل حول أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وقال مصدر أمنى، إن شبكة تقوية سقطت على مبنى نادى صقر قريش فى المعادى، إثر حريق فى الشبكة أدى إلى اشتعال النيران بمبنى صالة رياضية داخل النادى، موضحا أن رجال الحماية المدنية وصلوا إلى المكان وتمت عملية السيطرة عليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى شبكات تقوية الاتصالات فى المعادى، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.