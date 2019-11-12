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صور.. حريق شبكة تقوية اتصالات بالمعادى والإطفاء تخمد الحريق

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:04 م
صور.. حريق شبكة تقوية اتصالات بالمعادى والإطفاء تخمد الحريق حريق شبكة تقوية اتصالات بالمعادى والإطفاء تخمد الحريق
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، أن شبكة تقوية سقطت على مبنى بنادى صقر قريش فى المعادى، إثر حريق فى الشبكة أدى إلى اشتعال النيران بمبنى صالة رياضية داخل النادى، موضحا أن رجال الحماية المدنية وصلوا الى المكان وتمت عملية السيطرة عليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق ناتج عن ماس كهربى.

 

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى شبكات تقوية الاتصالات فى المعادى، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

برج اتصالات
برج اتصالات

 

تقوية
تقوية

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق برج
حريق برج

 

حريق شبكة تقوية
حريق شبكة تقوية

 

حريق صالة الكارتيه
حريق صالة الكارتيه

 

حريق
حريق

حريق شبكة تقوية

المعادى

سيارات الاطفاء

صالة رياضية

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