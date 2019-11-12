من "نظيف" إلى"طلعت".. أول كتاب وثائقى يرصد مرور 20 عاما على تأسيس وزارة الاتصالات

كتبت هبة السيد

يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة أول كتاب وثائقي عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يتواكب مع احتفالات الوزارة بمرور 20عامًا على تأسيسها ويحمل اسم "شهادة للتاريخ" للصحفي محمد لطفي.

ويحمل الكتاب الذي يصدر في القطع المتوسط والذي يضم أكثر من 300 صفحة تاريخ الوزارة وانطلاقها في أكتوبر عام 1999 حتى أكتوبر عام 2019 ، ويجيب الكتاب عن الكثير من التساؤلات حول بداية التفكير في انطلاق وزارة للاتصالات واختيار الدكتور أحمد نظيف كأول وزير للاتصالات والمعلومات في مصر.

كما يحتوي الكتاب على مقابلات شخصية مع عدد من الوزراء السابقين للاتصالات والتنمية الإدارية منهم د. ماجد عثمان أول وزير للاتصالات بعد ثورة يناير 2011 والدكتور محمد سالم ، المهندس هاني محمود، المهندس عاطف حلمي، المهندس خالد نجم، المهندس ياسر القاضي، الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق وصولا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الحالي، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات قطاع الاتصالات منهم م. عقيل بشير الرئيس الأسبق للشركة المصرية للاتصالات، المهندس عثمان سلطان أول عضو منتدب لشركة موبينيل (اورانج حاليا) ، المهندس محمد عمران الرئيس السابق لشركة اتصالات الإمارات، الدكتور عادل دانش الرئيس المؤسس لشركة اكسيد، الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات الأسبق، الدكتور أحمد الشربيني المدير السابق للمعهد القومي للاتصالات، المهندسة عزة تركي نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، الدكتورة نجوى الشناوي رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد بشارة أول رئيس لشركة لينك دوت نت وأحد اللاعبين الأساسيين في قطاع الإنترنت في مصر والذي يلقي الضوء عن تجربة مصر في الإنترنت، المهندس هاشم زهير الرئيس الاسبق للعلاقات الحكومية بشركة موبينيل ونائب العضو المنتدب للشركة.

كما يضم الكتاب أسرار تروى للمرة الأولى عن شركات المحمول وظروف انطلاق الخدمة منذ عام 1996 والمجهود الذي بذله الدكتور عثمان لطفي الرئيس الأسبق للهيئة القومية للاتصالات السلكية و اللاسلكية.

ويستعرض الكتاب التجارب الايجابية التي بذلها القائمون على القطاع للم شمله من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وانطلاق معرض كايرو تيليكومب (كايرو أي سي تي حاليا) وتجربة أسامة كمال في استمرار انعقاد المعرض على مدار 23 عاما.

ويضم الكتاب أكثر من 80 صورة نادرة لأحداث وفعاليات في القطاع منذ انطلاق الوزارة حتى اليوم، كما يستعرض الكتاب ايضا تجارب حيه لشركات محلية وعالمية في مصر منذ انطلاق أعمالها ومنها هواوي، سيسكو، فوجيتسو، اوبو، راية القابضة، فايبر مصر ، سيلكون 21 ، اكت، إنتركوم، سامسونج بالإضافة لتجربة انطلاق أول محمول مصري الصُنع، كما يلقي الكتاب الضوء على التجربة المصرية في مجال المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية من خلال شركتي أي فاينانس وفوري.

كما يعكس الكتاب أيضا اهتمام القيادة السياسية للبلاد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتناول الكتاب تجربة حية للشركة المصرية للاتصالات صاحبة أول شبكة للمحمول والتي تنازلت عنها لصالح فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم التي كان يرأسها رجل الأعمال نجيب ساويرس.

كما يضم الكتاب فصلا مطولا بشهادة شهود عيان من قدامى الصحفيين في مجال النقل والاتصالات وتجربة انطلاق مطبوعة "اتصالات اليوم" التابعة لمؤسسة العالم اليوم.