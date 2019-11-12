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مكتب الإعلام الحكومى بغزة: تعليق الدراسة غدا بسبب العدوان الإسرائيلى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:50 م
مكتب الإعلام الحكومى بغزة: تعليق الدراسة غدا بسبب العدوان الإسرائيلى القصف الإسرائيلى على غزة
كتب: أحمد جمعة

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أصدر المكتب الإعلامى الحكومى فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول طبيعة الدوام للموظفين فى المؤسسات الرسمية غدا الأربعاء.

وأكد المكتب الاعلامى الحكومى فى غزة، أنه فى ضوء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلى وتحديثًا لحالة الدوام للموظفين فى المؤسسات الرسمية يتم تعليق الدوام لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى عمل وزارة الصحة دوام كامل فى كافة المرافق مع انتظام العمل فى العيادات الخارجية وأقسام العمليات.

وأشار المكتب الإعلامى الحكومة إلى أن الدوام فى باقى الوزارات يكون وفق نظام الطوارئ بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب .

وأهاب مكتب الإعلام الحكومى بفرق العمل فى كافة القطاعات القيام بحصر أضرار العدوان الإسرائيلى، وتقديم الخدمات العاجلة للمتضررين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى إلى سبعة شهداء وإصابة 25 آخرين.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد شنت غارات على شمال قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد قيادى بارز فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى.

 

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة وهم بهاء سليم حسن ابو العطا  42 عام، أسماء محمد حسن ابو العطا  39 عام، محمد عطية مصلح حمودة 20 عام، زكى عدنان محمد غنامة  25 عام، إبراهيم احمد عبد اللطيف الضابوس 26 عام، عبد الله عوض ساكب البلبيسي 26عام، عبد السلام رمضان أحمد أحمد 28 عام.


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العدوان الاسرائيلى على غزه

الجهاد الاسلامى

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