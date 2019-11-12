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مقتل مسلحين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 09:18 ص
مقتل مسلحين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير القوات الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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لقى مسلحان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات، اليوم الثلاثاء، مع قوات الأمن الهندية فى مدينة "جاندربال" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة (إنديا تى فى) الهندية أن الاشتباكات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية بحث فى المنطقة عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين بها، مشيرة إلى أن جنديا هنديا أصيب جراء هذه الاشتباكات وتم نقله إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.


يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


الهند

القوات الهنديه

كشمير

قوات الامن الهنديه

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