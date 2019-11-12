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مقتل شاب على يد جاره لاعتراضه على إنشاء مطب صناعى أمام مسجد بالدقهلية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 11:37 ص
مقتل شاب على يد جاره لاعتراضه على إنشاء مطب صناعى أمام مسجد بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقى شاب مصرعه على يد جاره بقرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين، لاعتراضه على إنشاء مطب صناعى أمام مسجد بالقرية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى السنبلاوين العام إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بوصول "محمد المرسى عبد الوهاب" 20 سنة جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل الرائد إسلام صقر رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه تم نشوب مشاجرة بين المجنى عليه، وبين "محمد ف"، 30 سنة من قرية البلامون، بسبب رفض إنشاء مطب صناعى أمام مسجد الزاوية بالقرية، فتطورات إلى اشتباكات فقام الجانى بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة، وتم إلقاء القبض على الجانى، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

مقتل شاب على يد جارة

قرية البلامون

مركز السنبلاوين

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