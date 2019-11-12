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خالد صلاح
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مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة شمال أفغانستان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:14 ص
مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة شمال أفغانستان حادث سير ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)

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قال عضو مجلس إقليم سارول بشمال أفغانستان محمد حسين مجاهد زاده اليوم الثلاثاء، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون نتيجة لحادث مروري في الإقليم.

وقال عضو المجلس الإقليمي - لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إن الحادث وقع عندما انقلبت سيارة ركاب في منطقة كوتال شيجي بمنطقة بلخاب؛ مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان وستة رجال، وأصيب سبعة آخرين وهم ثلاث نساء وطفل وثلاثة رجال.


وأرجع المسئول الأفغاني أسباب الحادث إلى الطرق السيئة والقيادة المتهورة.

 


افغانستان

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