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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:28 م
خالد صلاح
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مصرع 16 شخصًا إثر انزلاق شاحنة صغيرة فى واد ضيق شمالى أفغانستان

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 02:23 م
مصرع 16 شخصًا إثر انزلاق شاحنة صغيرة فى واد ضيق شمالى أفغانستان انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسئول أفغانى، اليوم الثلاثاء، مصرع 16 شخصًا على الأقل إثر انزلاق شاحنة صغيرة "مينى فان" على طريق مغطى بالثلوج وسقوطها فى واد ضيق بسبب الطقس الجليدى فى إقليم "بغلان" شمالى البلاد.
 
ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، عن رئيس مجلس إقليم "بغلان" سافدر محسنى قوله، إن الضحايا كانوا فى طريقهم لحضور حفل زفاف فى منطقة "خوست وا فرينج" عندما وقع الحادث صباح اليوم، مشيرًا إلى وجود نساء وأطفال بين الضحايا.
 
وأضاف محسنى، أن سبب وقوع الحادث لم يتضح بعد، مرجحًا أن يكون السائق فقد السيطرة على المركبة بسبب الطريق الجليدى.
 
تجدر الإشارة، إلى أن الحوادث المرورية شائعة الحدوث فى أفغانستان بسبب الطرق غير الممهدة فى مختلف أنحاء البلاد.
 

افغانستان

حادث تصادم

شاجنه صغيره

حاله الطقس

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