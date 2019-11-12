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مصرع 15 شخصًا وإصابة العشرات فى حادث تصادم قطارين ببنجلاديش

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:45 ص
مصرع 15 شخصًا وإصابة العشرات فى حادث تصادم قطارين ببنجلاديش تصادم قطارين - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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لقى 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات، صباح الثلاثاء، فى حادث تصادم قطارين سريعين فى بنجلاديش.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال مسؤولون إن قطارين سريعين اصطدما فى شرق بنجلاديش مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل.

وقال شيمل كانتى داس، قائد الشرطة المحلية، إن التصادم وقع فى وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عندما اقترب قطاران سريعان على نفس المسار من اتجاهين متعاكسين فى حى براهمانباريا، وتبعد المنطقة 82 كيلومترا  شرق العاصمة دكا، مؤكدا أن السلطات تحاول التأكد من عدد الجرحى.

وقال مدير الحكومة المحلية، إن 40 جريحًا على الأقل يعالجون فى المستشفيات، لكن وكالة يونايتد نيوز البنجلاديشية قالت إن عدد الجرحى سيكون أكثر من 100 جريح.

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تصادم قطارين

شرق بنجلاديش

دكا

الشرطة

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