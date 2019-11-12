مصرع عامل لتناوله قرص لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة فى المنوفية

لقى عامل بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مادة سامة "قرص لحفظ القمح"، لسوء حالته النفسية بسبب خلافات زوجية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد شمس رئيس مركز شرطة شبين الكوم، إخطارا من مستشفى شبين الكوم الجامعى باستقبالها، س . ا . م . ا . 39 عاما عامل ومقيم دائرة المركز مصابًا بحالة تسمم، وتوفى عقب وصوله .

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه و 45 عاما عامل ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول المتوفى مادة سامة " قرص لحفظ القمح" لسوء حالته النفسية بسبب خلافات زوجية، تم تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.