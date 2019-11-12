مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بمسيرة ضد تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا فى فرنسا

رحَّب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالمسيرة التى شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، الأحد 10 نوفمبر الجارى، والتى شارك بها الآلاف، تنديدًا بتنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأوضح المرصد أنه قد شارك فى هذه التظاهرة نحو 13500 شخص ساروا فى شوارع العاصمة الفرنسية بحسب ما جاء فى عديد من وسائل الإعلام الفرنسية، وجاءت الدعوة إلى التظاهرة من قِبل العديد من الشخصيات والمنظمات مثل "التجمع ضد الإسلاموفوبيا فى فرنسا".

وأضاف المرصد أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "لنضع حدًّا للإسلاموفوبيا"، و"العيش المشترك ضرورة"، وسط كثير من الأعلام الفرنسية. كما أطلق بعض المتظاهرين هتاف "نتضامن مع النساء المحجبات".

ولفت المرصد إلى أن الرسالة الأساسية التى أرادت هذه التظاهرة إيصالها هى "أوقفوا الإسلاموفوبيا" و"لا للأحكام المسبقة بحق المسلمين" ضحايا "التمييز والاعتداءات".

وكان المرصد قد رحَّب بدعوة 50 شخصية فرنسية من المثقفين والنقابيين والسياسيين لهذه المسيرة، وجاءت هذه الدعوات بعد الهجوم على مسجد بفرنسا وجدالات جديدة حول الحجاب.

وجدَّد المرصد دعوته إلى المشاركة الإيجابية فى كل جهد يسعى لمواجهة الإسلاموفوبيا بوصفها أحد أشكال العنصرية، منوهًا بالتوصيات التى أطلقها المرصد خلال ورشة عمل "آليات مواجهة الإسلاموفوبيا"، وإطلاق النسخة الأولى من مؤشر الإسلاموفوبيا ربع السنوى فى المؤتمر العالمى الخامس للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذى عُقد يومَى 15 و16 من أكتوبر الماضى، حيث أوصى بضرورة إيجاد آلية لمزيد من انخراط المسلمين فى المؤسسات العامة والتشريعية وفى جماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وتحقيق المشاركة الفاعلة والإيجابية لكافة المواطنين المسلمين فى المجتمعات الغربية.