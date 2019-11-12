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مد أجل الحكم على 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" لجلسة 25 نوفمبر

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:04 م
مد أجل الحكم على 32 متهما بخلية "ميكروباص حلوان" لجلسة 25 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى-أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس ــ تصوير خالد كامل

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قررت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل النطق بالحكم على 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لجلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.
 
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
 
 
 

محاكمة المتهمين باغتيال افراد قسم حلوان

مكروباص حلوان

الارهاب

جنايات القاهرة

المستشار محمد السعيد الشربينى

قسم حلوان

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