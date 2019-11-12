مديرية الطرق بالشرقية: محور مرورى لربط "بلبيس / منيا القمح" بـ25 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الطرق بالشرقية، استكمال أعمال رصف طريق بلبيس /ميت جابر/منيا القمح القطاعين الأول والثانى بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون جنيه بنطاق مركزى "بلبيس- منيا القمح"، وذلك فى إطار الاهتمام بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التى تساهم فى تطوير قطاع الطرق بنطاق المحافظة بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، الذى من المقرر دخوله الخدمة فى 2020 .

من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والنقل بالشرقية، أنه جارى استكمال أعمال رصف طريق "بلبيس /ميت جابر/منيا القمح" القطاع الأول بتكلفة 20 مليون جنيه بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف طريق "بلبيس /ميت جابر/منيا القمح" القطاع الثانى بتكلفة 5 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن الأعمال جارى تنفيذها طبقاً للجدول الزمنى المحدد للانتهاء من رصف الجزء المتبقى من الطريق ودخوله الخدمة مما سيساهم فى الحد من الحوادث المرورية وتحقق الراحة والطمأنينة للمواطنين وأصحاب السيارات.