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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:42 م
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طرق الشرقية: تنفيذ مشروع ازدواج طريق الصالحية بتكلفة 80 مليون جنيه

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:36 م
طرق الشرقية: تنفيذ مشروع ازدواج طريق الصالحية بتكلفة 80 مليون جنيه طريق - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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قال المهندس أحمد عابد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق و الكبارى بالشرقية أنه جارى تنفيذ أعمال إزدواج طريق القصاصين / الصالحية بطول 25 كم وبتكلفة مالية تبلغ 80 مليون جنيه، مؤكداً على أهمية رفع كفاءة طرق المحافظة وصيانتها للوصول للمواصفات التى تحد من الحوادث المرورية.

وأشار فى بيان إلى أن هناك تنسيق بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة و المديرية، تحت إشراف المحافظ اللواء خالد سعيد، لإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، ذلك للانتهاء من المشروع و الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من الأعمال بالمواصفات المحددة وذلك لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين .

 

 

 


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