مدخنو الحشيش من الشباب أكثر عرضة للإصابة بجلطة الدماغ

كتبت إيناس البنا

قد يكون مدخنو الحشيش أكثرعرضة للإصابة بالجلطة الدماغية مرتين ونصف، وذلك بسبب المركبات الموجودة بها التى تسبب ضيق فى الأوعية الدموية بالدماغ.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" فقد زادت حالات الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل مرتين ونصف " 2.5" للأشخاص الذين يدخنون الحشيش ثلاث مرات في الأسبوع.



دراسة عن تأثير الحشيش على الغصابة باللسكتة الدماغية

وكشفت دراسة جديدة أن تدخين الحشيش يزيد من ضعف فرصتك في الإصابة بالسكتة الدماغية، بعد النظرإلى أكثرمن 40،000 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا على مدار فترة طويلة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتعاطون الحشيش أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية مرتين ونصف في المرة مقارنة بغير المدخنين.

يضيف هذا الاكتشاف مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط بين تعاطي الحشيش والحالة المرضية التي تهدد الحياة، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن المركبات المعروفة الموجودة في الحشيش، تسبب ضيق الأوعية الدموية في الدماغ ، مما يؤدي إلى حدوث جلطة دماغية.

وخلال الدراسة أبلغ ما يقرب من 14 % من المشاركين عن تعاطي الحشيش في آخر 30 يومًا، ومقارنة مع غير المستخدمين له، وجد الباحثون أن الأشخاص المدخنين للحشيش كانوا أكثرعرضة لأن يتناولون الكحول ويدخنون السجائر بصورة أكبر، وقد يكون لهذا أثرأيضًا على معدل البقاء على قيد الحياة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي أنه يجب على متعاطي الحشيش من الشباب، وخاصة أولئك الذين يستخدمون التبغ والذين لديهم عوامل خطر أخرى للسكتات الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم الذى يزيد من خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية في سن مبكرة، الابتعاد عنه قدر الإمكان، حيث تعتبر السكتة الدماغية السبب الرئيسي الثاني للوفاة والعجزعلى مستوى العالم، ووفقا للإحصائيات فأنه يموت شخص واحد كل 6 ثوانى بسبب السكتات الدماغية.